ЕГЭ по истории станет обязательным с 2020 года

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Все выпускники средней школы будут сдавать ЕГЭ по истории с 2020 года. Сегодня обязательными являются только два предмета – русский язык и математика.

Единый государственный экзамен по истории станет обязательным для выпускников 11 классов с 2020 года, передает "Интерфакс" слова главы Минобрнауки Ольги Васильевой.

"В 2020 году вся страна будет сдавать историю. Без знания истории невозможно двигаться дальше", - сказала министр на лекции "Армия и общество" в Военной академии генштаба Вооруженных сил России.

История станет третьим обязательным предметом на экзамене. Сейчас школьники сдают два выпускных ЕГЭ – русский язык и математику. К 2022 году может стать обязательным экзамен по иностранному языку.

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