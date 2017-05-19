На Волгоградском проспекте задержали подозреваемого в убийстве женщины

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Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины на Волгоградском проспекте в Москве. Как сообщили в правоохранительных органах, мужчина задушил свою жертву в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту возбуждено уголовное дело.

На Волгоградском проспекте задержан подозреваемый в убийстве женщины. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело женщины было обнаружено у дома 118/7, корпус 2 по Волгоградскому проспекту. Полицейские обнаружили следы удушения. На вид женщине было около 60-70 лет.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий по адресу: Волгоградский проспект, дом 177, корпус 1, сотрудниками полиции задержан подозреваемый, который изобличен в том, что по указанному адресу, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задушил неизвестную женщину", - рассказал источник.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. В пресс-службе управления МВД столицы подтвердили факты обнаружения тела и задержания подозреваемого.

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