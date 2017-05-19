В кардиоцентре Алеппо вновь начали делать операции на сердце

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При массированном обстреле боевиками мирных кварталов города Дераа погибли пятеро детей. Еще пятьдесят человек были ранены, среди них 13 несовершеннолетних. Тем временем, в освобожденном от экстремистов Алеппо возобновил работу один из крупнейших в Сирии кардиоцентров.

У Фареса Абу-Дана постоянные боли в сердце. Врачи поставили диагноз – атеросклероз. Деформирован желудочек. Короткий консилиум и вердикт — надо делать стентирование артерии.

"Я ждал, когда меня обследуют, два с небольшим года. Я мог умереть. Клиника не работала из-за того, что вышла из строя медицинская аппаратура", - рассказывает Фарес.

Кардиологический центр "Аль-Басель" был одним из самых престижных в стране, сообщает "ТВ Центр". Только после того как, в Алеппо перестали греметь взрывы, врачи смогли восстановить поврежденное и испорченное оборудование. Но не все. Большая часть – импортное. Из-за санкций производители поставлять комплектующие и обслуживать его отказываются.

Когда в городе шли бои, центр превратился в прифронтовой полевой госпиталь. Террористы регулярно обстреливали его из минометов. Огонь вели прицельно. Целились в окна и двор, куда "скорые" привозили раненых.

В те дни многие врачи из Алеппо уехали. Спасали свои семьи. Никто не знал, вернется ли с работы или сам окажется на операционном столе. Десять высококлассных хирургов город и клинику покинули. Остались только двое. Вся нагрузка легла на них.

"Раньше вы бы не смогли снимать в операционной. Она была постоянна занята. Мы делали по две-три операции на открытом сердце в день. Более 800 в год", - говорит главврач больницы Халед Хайдар.

Выжить Мухамад уже не надеялся. Думал постоянным болям в сердце не будет конца. Тяжелую операцию по замене сердечного клапана провели удачно, все сделали бесплатно.

Самая большая удача, говорят врачи, в том, что им удается закупать необходимые запчасти и комплектующие для высокотехнологичного оборудования в обход санкций. Это позволяет спасать жизни тяжело, а еще год назад - безнадежно больным. Только на этой неделе в центре провели 90 сложнейших операций.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин. "ТВ Центр", Сирия.