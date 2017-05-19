09:26, 19 мая 2017

Пробка длиной более 20 км образовалась на юге МКАД

Теги:  мкад  Транспорт  москва

На юге МКАД образовалась гигантская пробка. Затор растянулся по внутренней стороне кольцевой от Бесединского шоссе до Профсоюзной улицы.

На МКАД образовался затор, длина которого превышает 20 километров. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки".

Пробка растянулась от Бесединского шоссе на юго-востоке до улицы Профсоюзная на юго-западе столицы. В ней можно потерять 1 час 30 минут.

В целом дорожная ситуация в городе оценивается в шесть баллов.

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