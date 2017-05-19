СКР возбудил еще четыре дела в связи с обстрелами Донбасса

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Российские следователи возбудили еще четыре уголовных дела об артиллерийских обстрелах Донбасса военнослужащими Украины. Мотивом преступлений является политическая и идеологическая ненависть, испытываемая властями Киева к населению Донбасса.

Следственный комитет России возбудил четыре новых уголовных дела по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" из-за артиллерийских обстрелов Донбасса вооруженными силами Украины, передает TVC.ru.

Как говорится в сообщении ведомства, 13 и 17 мая ВСУ открыли прицельный артиллерийский обстрел из тяжелого вооружения по мирным населенным пунктам Донбасса. От артобстрела пострадали город Докучаевск, село Коминтерново, поселки Каштановое и Крутая Балка. В результате погибли два мирных жителя, еще четверо пострадали.

По данным следствия, ВСУ действовали умышленно. Мотивом этого преступления является политическая и идеологическая ненависть, испытываемая властями Киева к населению Донбасса. Она связана с самопровозглашением независимости республик и нежеланием подчиняться действующей власти Украины.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступлений, а также лица, отдавшие и исполнившие незаконные приказы", - сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Ранее СКР возбуждал дела в связи с обстрелами мирного населения Донбасса с 3 по 10 марта и с 1 по 5 мая.

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