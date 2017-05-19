На МКС предложили установить стиральную машину

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Специалисты ракетно-космической корпорации "Энергия" предложили установить на Международной космической станции стиральную машину. По словам инженеров, это позволит значительно снизить количество доставляемых на МКС грузов. В настоящее время космонавты носят костюмы 3-4 дня, после чего выбрасывают. В связи с этим ежегодно на станцию приходится доставлять до 600 килограммов одежды.

На Международной космической станции предложили установить стиральную машину. С такой идеей, по данным ТАСС, выступили инженеры ракетно-космической корпорации "Энергия".

По мнению специалистов, установка подобного оборудования позволит значительно сократить количество доставляемых на станцию грузов. В настоящее время на МКС ежегодно доставляется до 600 килограммов одежды, так как свои костюмы космонавты носят 3-4 дня, после чего выбрасывают. Специалисты рассчитали, что в случае отправки экспедиции на Марс, шестеро космонавтов за два года используют около трех тонн одежды.

"Наличие в составе комплекса систем жизнеобеспечения оборудования для гигиенической обработки (стирки) способно существенно уменьшить запасы средств личной гигиены и предметов одежды за счет их очистки на борту и последующего многократного использования", - подчеркнули в РКК "Энергия".

Сама процедура стирки в космосе будет отличаться от земного способа. Использовать для очистки одежды было бы слишком расточительно, поэтому инженеры предложили в специальной установке обрабатывать одежду углекислым газом, выделяемым при дыхании. При давлении в 74 атмосферы и температуре в 31 градус газ перейдет в жидкое состояние и сможет использоваться для стирки. Авторы инициативы уже создали чертеж будущего аппарата.

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