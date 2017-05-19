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На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII века. Московские археологи также обнаружили металлические конские подковы и обувные набойки, которые датируют XVII–XIX веками.

В Москве нашли деревянную мостовую XVII века во время ремонта водопровода на Большой Лубянке, передает mos.ru. Бревна находились под слоем грунта на глубине одного-двух метров.

Кроме того, были обнаружены десятки артефактов, подтверждающие, что на этом месте сотни лет назад было плотное движение: подковы, обувные набойки, медные монеты, гвозди и керамика.

Ранее на Сретенке в ходе раскопок нашли старинный некрополь и руины церкви.

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