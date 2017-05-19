Россияне смогут судиться через портал госуслуг

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Подавать судебные иски можно будет в личном кабинете на официальном портале госуслуг. Это, по мнению экспертов, повысит качество взаимодействия россиян с судебной системой.

Россияне смогут подавать иски через портал госуслуг. Об этом сообщает газета "Известия". Изменения в законодательство подготовят Судебный департамент при Верховном суде России и Минэкономразвития.

Сейчас обратиться в суд в интернете можно через его собственный сайт, однако не все они находятся в рабочем состоянии. Кроме того, на портале госуслуг зарегистрирована почти треть россиян — 47 миллионов пользователей. Пять лет назад президент Владимир Путин поручал довести долю государственных и муниципальных услуг в электронной форме до 70%.

"Размещение востр­ебованных сервисов Судебного департамента на едином портале позволит повысить качество взаимодействия граждан с судебной системой", - прокомментировала нововведение помощник министра экономического развития Елена Лашкина.