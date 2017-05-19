Россия перенесет посольства в Израиле и Палестине в Иерусалим

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Москва планирует перенести свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Западный Иерусалим, а палестинское посольство из Рамаллы в Восточный Иерусалим. Но перед этим необходимо урегулировать палестино-израильский конфликт.

Россия готова перенести свои посольства в Израиле и Палестине в Иерусалим, об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах.

Это может произойти только в том случае, если переговорный процесс между Израилем и Палестиной сдвинется с мертвой точки, который продолжается уже более 20 лет. Посольство в Тель-Авиве могут перенести в западную часть Иерусалима, а посольство в Рамалле – в Восточный Иерусалим.

В Тель-Авиве ожидают, что в скором времени все посольства мира будут перенесены в Иерусалим, поскольку основные государственные структуры Израиля находятся именно в там. В Палестине тоже не видят никаких проблем в переносе, но при условии, что Израиль даст согласие на принцип сосуществования двух государств со столицей в Иерусалиме.

6 апреля МИД России заявил, что признает Западный Иерусалим столицей Израиля, а восточную часть города – столицей Палестины.

Палестино-израильский конфликт – вооруженное противостояние между еврейским и арабским населением Палестины из-за территорий. Палестина считает израильтян оккупантами, а евреи отстаивают свое право на национальное государство.

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