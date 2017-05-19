Делягин: России пора признать Украину нацистским государством

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Глава Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил, что России пора признать Украину нацистским государством. Так он прокомментировал вынесенный на рассмотрение в Верховной Раде законопроект об особом статусе церквей, управляемых из страны-агрессора.

России пора признать Украину нацистским государством. Об этом в эфире программы "События. 25-й час" заявил глава Института проблем глобализации Михаил Делягин. Таким образом он прокомментировал рассмотрение в Верховной Раде законопроекта об особом статусе церквей, управляемых из страны-агрессора. Он также коснулся вопроса о расследовании трагедии 2 мая в Одессе, заявив, что если виновные в этом преступлении будут найдены, максимум, что им грозит - пост министра в нынешнем украинском правительстве.

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