В Новой Москве сгорели уголовные дела после поджога отдела СК

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СК по Москве возбудил уголовное дело после пожара в здании следственного отдела в поселке Газопровод в Новой Москве. Неизвестные ночью подожгли кабинеты второго этажа ведомства, где находились уголовные дела. По версии СК, мотив – "желание уничтожить материалы уголовных дел и избежать уголовной ответственности".

Неизвестные совершили поджог следственного отдела в Новой Москве. Об этом сообщает пресс-служба СК по Москве.

Инцидент произошел в ночь на пятницу в поселке Газопровод. Пожар распространился на кабинеты второго этажа, где хранились материалы уголовных дел.

"Руководство Главного управления полагает, что мотивом поджога явилось желание уничтожить материалы уголовных дел и избежать уголовной ответственности", - говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение имущества путем поджога".

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