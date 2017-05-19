НАК сообщил о ликвидации в Дагестане четырех боевиков

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Четверо боевиков ликвидированной в прошлом году "кадарской" бандгруппы, в том числе ее главарь, уничтожены в результате спецоперации в Буйнакском районе Дагестана. На предложение сложить оружие и сдаться бандиты открыли огонь. Среди сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения пострадавших нет.

В результате спецоперации в Дагестане уничтожены четверо боевиков. Об этом сообщили в пресс-центре Национального антитеррористического комитета. Среди ликвидированных бандитов оказался главарь так называемой "кадарской" банды, сообщили TVC.RU в НАК.

"Указанные бандиты представляли собой остатки так называемой "кадарской" бандгруппы, организационное ядро которой было ликвидировано в прошлом году. В процессе их предварительного опознания установлен главарь и его сообщники, отличавшиеся особой жестокостью и цинизмом", - говорится в сообщении НАК.

На счету бандгруппы - преступления террористической направленности, в том числе убийство главы администрации села Карамахи и других гражданских лиц, а также вымогательство денег у предпринимателей.

Спецоперация проходила в Буйнакском районе, в одном из частных домов селения Карамахи. На предложение сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь. Среди сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения пострадавших нет.