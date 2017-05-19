Госдума продлила срок представления поправок в закон о реновации

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Депутаты Государственной Думы единогласно продлили срок представления поправок к законопроекту о реновации жилого фонда в Москве. Решение было принято на пленарном заседании. Таким образом, срок представления поправок ко второму чтению законопроекта продлен на две недели - до 3 июня.

Государственная Дума на две недели продлила срок представления поправок к закону о реновации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на голосование.

Срок представления поправок продлен на две недели - до 3 июня - единогласным решением депутатов. Ранее предполагалось, что срок будет продлен на месяц.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, поправки к законопроекту о реновации дадут москвичам возможность принимать решение об участии в программе не вслепую, с пониманием правил предоставления новых квартир.

"Важно, чтобы граждане решения не принимали вслепую, руководствуясь слухами, домыслами и какими-то другими поводами. Надо просто позицию занять. До вчерашнего дня мы не могли об этом говорить, но вчера когда представители всех комитетов и фракций вышли на решения, у нас есть, о чем сказать. Вчерашние решения позволяют нам говорить, что мы защитили права граждан", - передает слова Володина "Интерфакс".

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