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В Крыму стартовал сезон клубники. В огромных тепличных хозяйствах на полуострове поспел первый урожай. Тысячи тонн этой ягоды уже скоро появятся на прилавках в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах.

На плантации к отправке готовят новую партию созревшей клубники. Яркие ягоды уже хорошо видны на грядках. Сборщику нужно только сорвать клубнику и правильно уложить в лоток. Но, главное, не съесть новый урожай. Это, конечно, самое сложное, отмечает "ТВ Центр".

"Для них первоочередная задача - это собрать клубнику. А уже потом в конце грядки отдохнуть и поесть клубнику. Действительно, она очень сладкая, соблазнов много. Стараются, работают", - говорит бригадир тепличного хозяйства Надие Кадырова.

Шесть гектаров теплиц в прошлом году дали 150 тонн ягоды высшего сорта. И это при том, что агрономы здесь не "химичат" — для борьбы с вредителями используют естественные процессы. Агрономы просто подселяют на грядки насекомых, которые в природе являются врагами паразитов. Ягода тоже созревает без химикатов и ее срывают полностью созревшей.

Уже через два дня только что сорванную ягоду можно будет купить в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и Краснодаре. Эта клубника не только красивая на вид, но и сладкая на вкус.

Технология итальянская, солнце и вода крымские. Сорт "Клери" выведен на Апеннинском полуострове и считается элитным. Его выращивают в десятках хозяйств, но именно в Бахчисарайском районе эта иностранка растет даже лучше, чем у себя дома. Уже через три недели на кустах появится второй урожай крымской ягоды с итальянским акцентом.

Крымская клубника – самая ранняя. А из-за холодный весны ягоды из других регионов в этом году меньше. Импортная может и стоит дешевле, но экологически чистая крымская долго на прилавке не залеживается.

Диетологи рекомендуют съедать за сезон минимум пять килограммов клубники. В ней содержатся десятки полезных веществ. Благодаря жиросжигающим свойствам особенно популярна ягода у желающих похудеть. Спрос на нее оказался таким большим, что владельцы теплицы решили увеличить площадь грядок в два раза. Уже в этом году крымское клубничное хозяйство станет крупнейшим в России.

Борис Максудов, Александр Шкарбанов, Максим Володин. "ТВ Центр", Крым.