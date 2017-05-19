Тысячи парижанок жалуются на домогательства мигрантов

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Более двух с половиной тысяч нелегалов задержали у берегов Ливии. Они на лодках пытались пересечь Средиземное море и попасть в Европу. Ливийские власти просят у Евросоюза поддержки в создании новой системы береговой охраны, чтобы остановить поток беженцев. Помощь необходима уже и в самом Старом свете. Тысячи парижанок жалуются на домогательства со стороны мигрантов. В странах Евросоюза все чаще говорят о закрытии границ и ужесточении миграционной политики.

Их морской вояж закончился, едва начавшись. 2300 мигрантов пересекали Средиземное море буквально на веслах. Проплыли всего ничего, но, видимо, так испугались, что настигших их сотрудников береговой охраны Ливии приветствовали аплодисментами. Все беженцы на катерах береговой охраны были доставлены на родину, передает "ТВ Центр".

В борьбе с мигрантами все средства хороши. Так считают по обоим берегам Средиземноморья. Италия поставляет береговой охране Ливии скоростные патрульные катера. Ливия благодарит и просит установить на них оружие. На вокзале итальянского Милана, к слову, минувшим вечером выходец из северной Африки при проверке документов напал с ножом на стражей порядка. По всему видно, мигранты сдаваться не намерены. На пути в Старый Свет все средства хороши.

Вот уже испанские полицейские снимают на телефон свою спецоперацию по извлечению из трубы неустановленного лица. Дело было в порту города Мелилья. Это африканский анклав Испании. Мужчину с ног до головы обмотали скотчем - так, что он стал похож на мумию. И, видимо, как древний артефакт спрятали в укромном месте.

Через Пиренеи мигрантам прямая дорога во Францию, где уже трудно дышать от непрошенных гостей. Жительницы парижского района Шапель-Пажоль жалуются в соцсетях, что беженцы превратили известное туристическое место в настоящий восточный квартал. Интернет пестрит сообщениями о попытках уличного изнасилования. Голоса многочисленных пострадавших мадам разбавил даже один месье.

"Франция всё меньше и меньше принадлежит нам! И это только начало. Ужас! Большое спасибо нашим политикам! Вот почему я избегаю подобного соседства. Невозможно даже выпить чашку кофе. Где сила закона и порядок? Пожалуйста, избавьте нас от паразитов" – возмущаются в интернете парижане.

Однако как разрешить усугубляющийся миграционный кризис, в Евросоюзе согласия нет, хотя все больше стран склоняются к ужесточению миграционной политики. Некоторые просто закрывают границы. Несмотря на квоты, по которым государства должны принимать в год то или иное количество гостей, и угрозу штрафа в 10 миллионов евро, въезд мигрантам уже заказан в Чехию, Венгрию, Польшу и Румынию. Свои законопроекты зреют и в Бундестаге. Согласно последнему, всех желающих остаться в Германии будут тщательнее проверять и немедленно депортировать за ложную информацию.

Павел Прокопенко, Ксения Федорова. "ТВ Центр".