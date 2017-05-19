МЭР подготовило стратегию экономического роста экономики до 2025 года

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Минэкономразвития подготовило первую версию стратегии экономического роста экономики России до 2025 года. Ранее глава МЭР заявил, что к этому сроку необходимо вывести экономический рост России до среднемировых темпов.

Министерство экономического развития России (МЭР) завершило работу над первой версией плана по росту российской экономики до 2025 года, передает ТАСС слова замминистра экономического развития Олега Фомичева.

Однако министр не уточнил, предоставлен ли новый план президенту Владимиру Путину.

Ранее глава МЭР Максим Орешкин заявил, что новый план должен вывести экономический рост России до среднемировых темпов к 2025 году. Стратегия должна ускорить экономический рост, создать комфортные условия для бизнеса и обеспечить экономическую предсказуемость для россиян.

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