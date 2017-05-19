Москвичи пересели на велосипеды в рамках общероссийской акции

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Общероссийская акция "На работу на велосипеде" началась в российской столице в пятницу. Она продлится до 28 мая.

В России стартовала акция "На работу на велосипеде". В этом году в ней принимают участие жители более 60 городов, передает "ТВ Центр".

Вместе с ними из автобусов и автомобилей на лёгкий двухколёсный транспорт пересядут и москвичи. В столице акция впервые продлится две недели. Её цель - показать, что езда на велосипеде - эффективное средство передвижения в мегаполисе. Кроме того, это отличный способ поддержания фигуры и улучшения городской экологии.

В эти дни специально снижены тарифы на прокат. Организован бесплатный провоз велосипедов в пригородных электричках. Каждый участник акции получит на память сувенир. Завершится всё большим московским велопарадом.

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