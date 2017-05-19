Строительство в рамках реновации может начаться осенью на 300 площадках

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В рамках программы реновации идет проработка 300 стартовых площадок. Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, уже осенью после подведения итогов голосования на этих площадках может начаться строительство.

В рамках подготовки к реализации программы реновации идет проработка 300 стартовых площадок. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

"Порядка 300 стартовых площадок находится в работе почти на 400 миллионов квадратных метров. Осенью уже готовы начать строительство после подведения итогов голосования", - сказал он.

Также, по словам Хуснуллина, в столице есть 25-30 подходящих под программу реновации площадок, которые принадлежат инвесторам. С ними будут вестись переговоры, если жители проголосуют за эти площадки.

"Мы не планируем покупать у инвесторов стартовые площадки. Однако есть 25-30 площадок, которые подходят под программу реновации, если жители районов проголосуют за них, то переговоры будут вестись на тему обмена", - пояснил заммэра.

Хуснуллин также заявил, что после подведения итогов голосования по программе реновации москвичи могут переселиться в 5 тысяч готовых квартир общей площадью 300 тысяч квадратных метров. Кроме того, по его словам, в районе Бескудниково есть три полностью готовых дома.

"В общем, нам есть что предложить жителям, которые проголосуют за реновацию", - сказал он.

По словам заммэра, в рамках предыдущей программы сноса ветхих пятиэтажек осталось 60 домов. 49 из них будут снесены до конца 2017 года. Около 14 домов из 60 принадлежат инвесторам. Как сообщил Хуснуллин, по ним в настоящее время ведется работа.

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