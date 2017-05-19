Патрушев назвал врагами России примкнувших к боевикам россиян

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Российские спецслужбы следят за выходцами из России, которые воюют в рядах боевиков на Ближнем Востоке. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. По его словам, спецслужбам очень бы не хотелось их возвращения, потому что "принципиально они наши враги".

Представителей Украины и Грузии не пригласили на саммит секретарей Совета безопасности, который пройдет в Твери 23-25 мая, передает ТАСС слова секретаря Совбеза России Николая Патрушева.

"То, что касается наших украинских партнеров, мы их не приглашали, так же как и не приглашали наших партнеров из Грузии. Если ситуация изменится, если мы будем иметь диалог, тогда мы сможем их приглашать тоже", - сказал он.

Патрушев отметил, что Россия высылала приглашение представителям США, но они отказались от участия. Несколько западных стран тоже не приедут в Тверь.

Он также рассказал, что российские спецслужбы отслеживаю выходцев из России, которые примкнули к боевикам и воюют на Ближнем Востоке. По словам Патрушева, ему бы очень не хотелось их возвращения в страну.

"Принципиально это наши враги. Если кто-то допускает, что мы их сумеем перевоспитать - наверно, этим тоже надо заниматься - но это очень маловероятно", - приводит его слова агентство "Интерфакс".

23-25 мая в Твери пройдет встреча высоких представителей, занимающихся вопросами безопасности. Основная тема саммита – борьба с международным терроризмом. Кроме того, планируются обсудить роль современных технологий в информационной безопасности, противодействие "цветным революциям" и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В предыдущем году саммит состоялся в городе Грозном. Тогда приехали представители 75 стран мира.

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