СМИ сообщают о высокой явке на выборах в Иране

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В Иране выборы президента. За пост главы государства борются четыре кандидата. Среди фаворитов - нынешний лидер Хасан Роухани и бывший генпрокурор Эбрахим Раиси. За ходом голосования внимательно наблюдают по всему миру - Республика принимает самое активное участие в делах Ближнего Востока. Для самих иранцев главный вопрос - улучшение экономической ситуации в стране.

Даже утром избирательные участки не могут вместить всех желающих, передает корреспондент "ТВ Центра" с места событий. Перед входом в мечеть две очереди. Мужчины и женщины традиционно голосуют раздельно, впрочем, это одно из немногих ограничений. Прийти можно в любой избирательный участок по всей стране.

Бюллетень в Иране получают по отпечатку пальца. Это сделано специально, чтобы исключить повторное голосование. Здесь нет привычного списка кандидатов — избиратель собственноручно вписывает фамилию.

Из 1600 кандидатов в президенты, которые проходили проверку на благонадежность, в финале гонки остались четыре человека. Явных лидеров – двое. Это действующий президент Хасан Роухани и аятолла Ибрахим Раиси. Их сторонников можно опознать даже по одежде. Раиси – консерватор, шиитский аятолла. Он приверженец традиционных исламских ценностей и критикует действия нынешней власти за сделку по иранской ядерной проблеме. С Ирана сняли только часть международных санкций, а после прихода Дональда Трампа отношения двух стран снова резко ухудшились.

Хасан Рухани обещает продолжить курс на избавление от санкций и привлекать международных инвесторов. И многим иранцам нравится его образ реформатора.

"За последние четыре года женщины стали свободнее одеваться. Я хочу чтобы эта либерализация продолжалась. Сейчас молодежь получила больше свободы. У нас теперь есть социальные сети. Благодаря им уровень сознания у людей поднимается. Я довольна своей страной, но хочется, чтоб мы еще больше двигались к демократии" – говорят сторонники Роухани.

Победитель президентских выборов должен набрать более 50% голосов, иначе через неделю состоится второй тур. Окончательные итоги утвердит Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи. Именно он является главой Исламской республики, а президент здесь исполняет роль премьер-министра. Впрочем, судя по явке избирателей, никто не считает его фигурой, лишенной влияния.

Пётр Вершинин, Валерий Конин, Виктор Мальцев, Эдуард Мамедов. "ТВ Центр", Тегеран.