Форум русскоязычных вещателей открылся в Москве

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Форум русскоязычных вещателей со всего мира открылся в Москве. Главная тема - формирование объективного образа России за рубежом.

В Москве открылся Форум русскоязычных вещателей со всего мира. Главная тема - формирование объективного образа России за рубежом, сообщает "ТВ Центр".

Участники встречи обсуждают, насколько достоверно освещаются новости о нашей стране в иностранных СМИ, и в каком направлении развивается современный медиарынок. Помимо узкопрофессиональных вопросов, в задачи форума входит продвижение российской культуры заграницей и повышение уровня владения русским языком среди иностранных журналистов.