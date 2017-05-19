Флагман ВМС Украины вышел из строя сразу после ремонта

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Военная прокуратура Украины подала в суд на компанию-подрядчика из-за некачественного ремонта флагмана ВМС "Гетман Сагайдачный". Фрегат, отправленный на ремонт на прошлой неделе, вышел из строя почти сразу после выхода из дока.

На украинском фрегате "Гетман Сагайдачный" вскоре после ремонта вышел из строя дизельный двигатель. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Украины.

Военная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании штрафа в пользу государства на сумму 668 тысяч гривен (около 1,45 миллиона рублей).

Флагман был отправлен на ремонт на прошлой неделе, а на проведение работ было выделено 14,5 миллиона гривен.

Как писали СМИ, заказы на ремонт кораблей украинского флота получил киевский судостроительный завод "Ленинская кузница", которым владеет президент Петр Порошенко.

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