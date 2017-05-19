Прокуратура Швеции прекратила следствие против Ассанжа
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Прокуратура Швеции приняла решение прекратить расследование в отношении основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, обвиняемого в изнасиловании двух женщин в 2010 году. Суд должен отменить приказ на его арест.
Шведская прокуратура прекратила расследование дела против австралийца Джулиана Ассанжа об изнасиловании, передает "Интерфакс".
"Старший прокурор Мариан Ню приняла решение прекратить расследование в отношении Ассанжа по подозрению в изнасиловании", - говорится в сообщении прокуратуры страны.
Решение было принято после прошлогоднего допроса Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне. Прокуратура также рекомендовала отменить ранее выданный ордер на его арест.
В 2012 году основатель Wikileaks австралиец Джулиан Ассанж получил политическое убежище в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию. Там его обвиняли в изнасиловании двух женщин в 2010 году. Стокгольм грозился депортировать Ассанжа в США, где ему грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за обнародование секретных материалов Госдепа. Сам основатель Wikileaks отвергает все обвинения и считает их политически мотивированными.
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