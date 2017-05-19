Украинского посла вызвали к Папе Римскому из-за антицерковных законов

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Посла Украины при Ватикане вызвали к Папе Римскому в связи с двумя законопроектами о статусе религиозных организаций, направленными против Украинской православной церкви Московского патриархата. В России считают документы репрессивными и опасаются, что они узаконят захват храмов.

Украинский посол при Ватикане вызван к папе Римскому в связи с обсуждением в Киеве законопроектов о статусе религиозных организаций. Они могут быть направлены против Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщил клирик УПЦ МП, протоиерей Николай Данилевич в Facebook.

Ранее РПЦ обратилась к главам государств "нормандской четверки", Папе Римскому, генеральному секретарю ООН и другим религиозным и политическим организациям в связи с планами Киева принять антицерковные законы.

В России считают, что законопроекты о статусе религиозных организаций дадут правовые основания для легализации межконфессиональных конфликтов на Украине. В частности, в УПЦ МП считают документы репрессивными и опасаются, что они узаконят захват храмов.

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