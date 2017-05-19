Полиция предупредила Ассанжа об аресте, если он покинет посольство Эквадора

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В полиции Великобритании заявили, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж будет арестован, если покинет посольство Эквадора в Лондоне. Ранее прокуратура Швеции заявила о прекращении следствия в отношении Ассанжа. Надзорное ведомство также рекомендовало отменить ранее выданный ордер на его арест.

Джулиан Ассанж будет арестован, если покинет посольство Эквадора в Лондоне. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на британскую полицию.

"Суд Вестминстерского магистрата выдал ордер на арест Джулиана Ассанжа после того, как он не сдался суду 29 июня 2012 года. Столичная полицейская служба обязана исполнить этот ордер, если он покинет посольство", - говорится в заявлении лондонской полиции.

Ранее сообщалось, что прокуратура Швеции приняла решение прекратить расследование в отношении основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, обвиняемого в изнасиловании двух женщин в 2010 году. Надзорное ведомство также рекомендовало отменить ранее выданный ордер на его арест.

А вот так Ассанж отреагировал на новость о прекращении следствия в его отношении.