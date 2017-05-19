Дутерте посетит Россию с пятидневным визитом
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Президент Филиппин на следующей неделе приедет в Россию. Здесь Родриго Дутерте пробудет пять дней — с 22 по 26 мая. Как ожидается, он встретится с российским руководством, в том числе Владимиром Путиным.
Президент Филипп Родриго Дутерте посетит Россию на следующей неделе. Визит продлится пять дней — с 22 по 26 мая. Об этом сообщает местный телеканал ABS-CBN со ссылкой на представителя МИД Филиппин Марию Клеоф Нативидад.
Ожидается, что 25 мая Дутерте встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Лидеры России и Филиппин впервые встретились в конце ноября во время саммита АТЭС в Перу. Тогда Дутерте получил приглашение от Путина посетить с визитом Россию.
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