Дутерте посетит Россию с пятидневным визитом

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Президент Филиппин на следующей неделе приедет в Россию. Здесь Родриго Дутерте пробудет пять дней — с 22 по 26 мая. Как ожидается, он встретится с российским руководством, в том числе Владимиром Путиным.

Президент Филипп Родриго Дутерте посетит Россию на следующей неделе. Визит продлится пять дней — с 22 по 26 мая. Об этом сообщает местный телеканал ABS-CBN со ссылкой на представителя МИД Филиппин Марию Клеоф Нативидад.

Ожидается, что 25 мая Дутерте встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Лидеры России и Филиппин впервые встретились в конце ноября во время саммита АТЭС в Перу. Тогда Дутерте получил приглашение от Путина посетить с визитом Россию.

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