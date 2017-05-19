Канадские программисты создадут украинский аналог "ВКонтакте"

Теги: соцсети Украина канада

Канадские программисты помогут Украине создать собственную социальную сеть Ukrainians, взамен запрещенным "ВКонтакте" и "Одноклассники". Сейчас разработчики собирают подписи, чтобы убедиться в необходимости такой соцсети.

Канадская IT-компания StartupSoft предложила Украине создать собственную социальную сеть Ukrainians, об этом сообщает УНИАН.

Сообщается, что команда из 30 программистов создаст web-версию и для двух платформ — iOS и Android. Сейчас разработчики собирают подписи, чтобы убедиться в необходимости такой соцсети.

"Если к 1 июня количество подписчиков достигнет более 50 тысяч, StartupSoft разработает продукт в течение 4-х месяцев", - говорится в сообщении сайта Ukrainians. На текущий момент подписались почти 9 тысяч человек.

16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о расширении санкций в отношении России. Под запрет попали ряд российских СМИ и IT-компании, такие как Яндекс и Mail.Ru, "ВКонтакте" и "Одноклассники". Причиной блокировки стала "борьба с российской пропагандой".