Госдума одобрила отмену открепительных на выборах
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Госдума во втором, основном чтении приняла пакет поправок в избирательное законодательство, отменяющий открепительные удостоверения на выборах и дающий возможность голосовать не по месту регистрации, а по месту пребывания.
Госдума во втором чтении приняла поправки в законодательство о выборах и референдумах. Документ расширяет полномочия наблюдателей и упрощает их назначение, передает "ТВ Центр".
Для удобства граждан предусматривается возможность увеличения количества избирательных участков. Их точный список ЦИК должен представить до начала кампании. Документ упрощает процедуру сбора и оформления подписей в поддержку кандидатов.
В законопроекте отменяется понятие открепительного удостоверения. Избирателям, которые не смогут голосовать по месту регистрации, нужно будет заранее подать специальное заявление в многофункциональном центре или на портале госуслуг.
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