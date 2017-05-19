Госдума одобрила отмену открепительных на выборах

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Госдума во втором, основном чтении приняла пакет поправок в избирательное законодательство, отменяющий открепительные удостоверения на выборах и дающий возможность голосовать не по месту регистрации, а по месту пребывания.

Госдума во втором чтении приняла поправки в законодательство о выборах и референдумах. Документ расширяет полномочия наблюдателей и упрощает их назначение, передает "ТВ Центр".

Для удобства граждан предусматривается возможность увеличения количества избирательных участков. Их точный список ЦИК должен представить до начала кампании. Документ упрощает процедуру сбора и оформления подписей в поддержку кандидатов.

В законопроекте отменяется понятие открепительного удостоверения. Избирателям, которые не смогут голосовать по месту регистрации, нужно будет заранее подать специальное заявление в многофункциональном центре или на портале госуслуг.

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