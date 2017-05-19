На Ленинградке начали менять асфальт

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Новый асфальт начали укладывать на Ленинградском проспекте и Ленинградском шоссе в Москве. Все работы проходят в темное время суток - с 10 вечера до 6 утра.

На Ленинградском проспекте и Ленинградском шоссе в Москве появился новый асфальт. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Сейчас работы в районе Большой Ленинградки идут от Ходынского тоннеля до Войковского путепровода. Дорожники устанавливают новый гранитный бортовой камень, обновляют асфальтобетонное покрытие, а также наносят разметку. Все работы проходят в темное время суток - с 10 вечера до 6 утра. Это делается для того, чтобы не мешать движению транспорта на магистралях.

Работы стартовали в начале недели. Причем на график не повлиял даже дождь, который обрушился на столицу несколько дней назад.

"Сроки сдвинулись, график не изменился. Поэтому нагрузка она немножко увеличилась и темпы работ тоже увеличены. На сегодняшний день в городе производится работы на 119 объектах, на 59 они уже завершены, происходят лабораторные испытания, специальный визуальный осмотр, приемка объектов уже завершенных выполненных работ", - сообщил начальник производственного комплекса по ремонту дорог ГБУ "Автомобильные дороги" Максим Михайлов.