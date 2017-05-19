"Билайн", МТС и Tele2 заявили об отсутствии проблем со связью

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Мобильный оператор "Билайн" опроверг сообщения о проблемах со связью и сбоях в сети. В пресс-службах МТС и Tele2 сообщили об отсутствии сбоев. В соцсетях появилась информация о проблемах со связью в сети "МегаФон". Позднее компания подтвердила технический сбой. В настоящее время проводятся восстановительные работы.

Оператор мобильной связи "Билайн" опроверг сообщения о сбое в сети. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

"У нас все работает в штатном режиме. Пост в Twitter-аккаунте компании касался одной базовой станции в одном из регионов и не имел отношения к новостям о массовом сбое на сети другого мобильного оператора", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о масштабном сбое в сети "МегаФон". Компания признала наличие проблем со связью и в настоящее время проводит восстановительные работы. Позднее появились сообщения, что о сбоях вслед за "МегаФоном" заявил оператор "Билайн".

Об отсутствии проблем со связью сообщили в пресс-службах МТС и Tele2. "У нас все работает в штатном режиме", - подчеркнули в МТС.