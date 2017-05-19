В Звенигороде врача психдиспансера уволили за избиение пациента

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Следователи проверяют факты об избиении пациентов в Звенигородском психоневрологическом интернате. Видео, как завотделением Павел Трофименко таскал пациента за волосы, попало в интернет, и только после этого о методах лечения в упреждении стало известно.

Это теперь в психоневрологическом интернате Звенигорода повсюду заботливые нянечки, а пациенты вальяжно отдыхают в креслах и, кажется, даже улыбаются, радуясь обстановке, которая внезапно стала такой уютной. Трудно поверить, что еще несколько дней назад здесь издевались над больными людьми, сообщает "ТВ Центр". Но на кадрах видно, как врач заходит в палату, как надзиратель в тюремную камеру. Без лишних разговоров стаскивает одеяло с беззащитного Виталия. Тот падает на пол, сопротивляется, но силы явно не равны. Впрочем, даже победив в неравной схватке, доктор не останавливается. А переходит к рукоприкладству на глазах своих коллег и других пациентов. Возможно, это так и скрывали бы в стенах учреждения, если бы скандальное видео не попало в Интернет.

"Нами был вызван наряд полиции, проведена беседа с нашим пострадавшим - получателем социальных услуг, и со свидетелями данного инцидента. До них доведена была информация, что доктор отстранен, что проводится служебное расследование, по результатам которого врач-психиатр, который позволил себе такой поступок, был уволен", - сообщила директор Звенигородского психоневрологического интерната Мария Литвинова.

Сейчас Виталий уже оправился от шока и спокойно гуляет по коридорам. Ему 27 лет, он сирота. В интернат попал сразу из детского дома. Вспоминает - в тот день почувствовал себя неважно, решил остаться в палате и не ходить в столовую. Психиатр Павел Трофименко - это он издевается над Виталием - решил таким образом парня разбудить. Судя по уверенному поведению, руки врач распускает не в первый раз. Как часто больным приходилось терпеть насилие, теперь проверяет Следственный комитет.

"В рамках проверки следователями Следственного комитета будет дана всесторонняя оценка действиям сотрудника интерната, определены степень, тяжесть и характер вреда, причиненного проживающим в интернате лицам. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области Елена Фокина.

Дело об издевательствах грозит стать уголовным. Свою проверку уже начали и региональное Министерство социального развития и Общественная палата Московской области. Вот только понять, что именно в показаниях пациентов психоневрологического интерната окажется правдой, будет непросто. Раньше их рассказам просто не верили, считая, что это побочный эффект тяжелых диагнозов.

Борис Иванин, Артем Рассказихин. "ТВ Центр".