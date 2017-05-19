Международный форум "Город образования" пройдет в сентябре на ВДНХ

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Международный образовательный форум пройдет на Москве с 7 по 9 сентября. По расчетам организаторов, он соберет более 30 тысяч участников из нескольких десятков стран.

В Москве идет подготовка к международному форуму "Город образования", передает "ТВ Центр". Он соберёт более 30 тысяч профессиональных участников из разных стран. При этом попасть на него сможет любой желающий.

7 сентября в 75-м павильоне ВДНХ откроется выставка, где можно будет узнать практически всё об образовании в Москве. Форум коснётся школ, ВУЗов, профессионального и международного обучения, новых технологий и экзаменационных процедур, современных мировых тенденций и стандартов в образовании. Помимо выставки, в рамках форума состоится несколько десятков мероприятий: конференции, лекции, мастер-классы, съезд учителей и робототехнический фестиваль.

"На этом форуме будет представлено и показано то, как ресурсы города могут влиять на качественное образование и на развитие человеческого капитала. Жителям будет показано всё то многообразие открытого города, который, действительно, предоставляет все свои ресурсы для школьников, для студентов", - сказал замруководителя департамента образования Москвы Александр Молотков.

Форум продлится с 7 по 9 сентября. И его финальные мероприятия будут приурочены ко Дню города.

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