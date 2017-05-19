Mail.ru Group вошла в рейтинг 100 инновационных компаний Forbes

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Mail.ru Group стала единственной российской компанией, вошедшей в рейтинг Forbes ста инновационных компаний мира. Холдинг занял 97 место.

Российская компания Mail.ru Group вошла в рейтинг Forbes ста инновационных компаний мира с рыночной капитализацией от 2 до 10 миллиардов долларов, инвестирующих в инновации. Информация размещена на сайте Forbes.

Mail.ru Group заняла 97 место. Холдинг стал единственной российской компанией, который вошел в этот список.

"Приятно, что российские компании становятся заметны на глобальном рынке современных технологий", - прокомментировал генеральный директор компании Борис Добродеев.

Первое место рейтинга заняла британская компания Rightmove, работающая в области недвижимости. На втором месте разместился американский Dexcom, реализующий медицинские устройства. Третье место в рейтинге занял онлайн-ретейлер ASOS.