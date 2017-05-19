Ученые доказали вред медленного интернета для здоровья

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Медленный мобильный интернет оказывает негативное влияние на здоровье человека. К такому выводу пришли ученые из Европы. В частности, они выяснили, что зависающий видеопоток приводит к учащению пульса и эмоциональному напряжению.

Медленный интернет вредит здоровью, установили исследователи из Швеции из Дании после серии тестов. Эксперты отобрали добровольцев и фиксировали у них энцефалограмму и кардиограмму во время просмотра видеороликов из интернета на мобильных устройствах, пишет "МИР 24".

Выяснилось, что во время медленного потока частота сердечных сокращений повышалась почти на 40%. Также росли стресс и эмоциональное напряжение.

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