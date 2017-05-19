Ученые: кофеин спасет людей от облысения

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Ученые из Германии установили, что кофе способствует росту волос и помогает предотвратить облысение. В результате исследования получившие кофеин волосы выросли на 46% больше и стали почти в два раза крепче, чем обычные образцы.

Ученые из Германии в ходе исследования установили, что кофе стимулирует рост волос и помогает предотвратить облысение. Об этом сообщает "Русская планета".

Специалисты взяли образцы волос у склонных к облысению мужчин и затем поместили их в пробирки. К некоторым из них эксперты добавили кофеин. В результате получившие концентрацию кофе волосы выросли на 46% больше и стали почти в два раза крепче, чем находившиеся в обычных пробирках образцы.

Ученые уверены, что в будущем результаты этих исследований могут использоваться при создании косметических средств, которые помогут людям бороться с облысением.

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