Ученые: кофеин спасет людей от облысения
Ученые из Германии установили, что кофе способствует росту волос и помогает предотвратить облысение. В результате исследования получившие кофеин волосы выросли на 46% больше и стали почти в два раза крепче, чем обычные образцы.
Ученые из Германии в ходе исследования установили, что кофе стимулирует рост волос и помогает предотвратить облысение. Об этом сообщает "Русская планета".
Специалисты взяли образцы волос у склонных к облысению мужчин и затем поместили их в пробирки. К некоторым из них эксперты добавили кофеин. В результате получившие концентрацию кофе волосы выросли на 46% больше и стали почти в два раза крепче, чем находившиеся в обычных пробирках образцы.
Ученые уверены, что в будущем результаты этих исследований могут использоваться при создании косметических средств, которые помогут людям бороться с облысением.
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