"Аэрофлот" готов выплатить дивиденды на уровне в 50% от прибыли

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"Аэрофлот" готов заплатить 50% прибыли за 2016 год в качестве дивидендов. Об этом сообщил глава компании Виталий Савельев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Развитие пассажирских авиаперевозок в России обсудил Дмитрий Медведев с руководителем "Аэрофлота" Виталием Савельевым, передает "ТВ Центр". Как заявил глава компании, рынок стабилизировался. По прогнозам, в этом году он вырастет ещё примерно на 10%.

Савельев обратил внимание премьер-министра на международное признание российских перевозчиков. По мнению многих путешественников со всего мира "Аэрофлот" - лучшая авиакомпания Европы.