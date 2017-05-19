ЦБ: вирус WannaCry скомпрометировал российские банки

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Вирус WannaCry заразил ресурсы некоторых кредитно-финансовых организаций России. Об этом сообщил Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России. Регулятор провел специальное расследование и в будущем намерен регулярно публиковать информацию о хакерских атаках.

Вирус WannaCry заразил ресурсы кредитно-финансовых организаций России. Об этом проинформировал Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере ЦБ.

"По итогам рассылки вредоносного программного обеспечения WannaCry зафиксированы единичные факты компрометации ресурсов кредитных организаций. Последствия этих инцидентов были устранены в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении регулятора.

Центр мониторинга рекомендовал банкам обновить системы Windows и пообещал регулярно публиковать информацию о хакерских атаках на российские банки.

Масштабная хакерская атака произошла во всем мире 12 мая. По оценке экспертов, мошенники провели 45 тысяч попыток взлома в 74 странах.

ЦБ выяснил, что особенность WannaCry – "способность находить и заражать все устройства в той же локальной или смежной сети, к которой имеет доступ зараженное устройство".

13 мая ФинЦЕРТ сообщил, что зафиксировал рассылки банкам вредоносного программного обеспечения, но компрометации ресурсов тогда не обнаружил.

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