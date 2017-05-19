Суд обязал родителей Жанны Фриске вернуть не потраченные на ее лечение деньги

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Суд обязал родителей Жанны Фриске вернуть "Русфонду" деньги, не потраченные на лечение дочери. С родственников певицы взыскали 21,6 миллиона рублей, собранных на ее лечение.

Перовский суд Москвы обязал родителей Жанны Фриске вернуть "Русфонду" деньги, не потраченные на лечение дочери. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение суда.

"Суд постановил исковые требования "Русфонда" удовлетворить", - огласил судья.

Родители певицы обязаны вернуть фонду 21,6 миллиона рублей, собранных на лечение Жанны Фриске.

Неоперабельная опухоль мозга была обнаружена у Фриске через несколько месяцев после того, как она родила сына. В конце 2014 года певица закончила курс лечения от рака и вернулась из Китая в Москву. Последние месяцы жизни она провела в загородном доме под Москвой с мужем и ребенком. Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года.

Организация "Русфонд" осуществляла сбор средств на лечение певицы. В начале 2016 года фонд подал заявление в СКР с просьбой возбудить уголовное дело о хищении 21,6 миллиона рублей. Согласно документу, между певицей и "Русфондом" был заключен договор пожертвования, по которому организация перечислила 25,01 миллиона рублей. Позже в "Русфонд" поступил отчет о расходовании, в котором значилась сумма в 4,12 миллиона рублей.

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