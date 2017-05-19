Онищенко назвал заводы под Москвой источником выброса сероводорода

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Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что источником сильного загрязнения воздуха сероводородом в столичном районе Капотня могли стать подмосковные предприятия. По его словам, Московский нефтеперерабатывающий завод в день выброса не работал.

Предприятия из Московской области могли стать источниками недавнего сильного загрязнения воздуха сероводородом в столичном районе Капотня. Об этом заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, передает ТАСС.

По его словам, Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) в день выброса не работал. "Что касается данного конкретного случая: завод не работал, это точно. И не завод выбросил. Он [был] неработающий, его действительно проверили, и нашли, что он стоял в это время", - отметил Онищенко.

В связи с этим сейчас проходит расследование других возможных источников, находящихся на территории Московской области, где тоже есть такие предприятия. Онищенко добавил, что выброс был сделан ночью.

До этого сообщалось, что Росприроднадзор проводит проверку МНПЗ по факту загрязнения воздуха в Капотне после сообщений о выбросе сероводорода и превышении допустимых нормативов в 51 раз. Они были зафиксированы "Мосэкомониторингом". Позднее МЧС заявляло, что обстановка в районе Капотня на юго-востоке Москвы спокойная.

По словам Онищенко, на самом деле, 51-кратного превышения содержания сероводорода в Капотне не было. "Надо восстановить справедливость: в 50 раз превышения не было. Если бы было превышение в 50 раз там, было бы очень много обращений в медицинские учреждения, чего не произошло", - сказал он. Депутат добавил, что по данным Роспотребнадзора, максимальное превышение сероводорода в воздухе было в восемь раз.

Ранее Росприроднадзор возбудил административное дело в отношении Московского НПЗ. С 14 мая "Мосэкомониторинг" несколько раз регистрировал превышение норм выбросов сероводорода в Капотне.