Солдаты спланировали убийство с помощью игры "Камень, ножницы, бумага"
Теги: санкт-петербург Преступность убийство суд криминал армия военный
Рядовые Давид Зиганшин и Александр Томский приговорены к 18 и 19 годам колонии строгого режима соответственно за убийство двух медсестер 442-го окружного военного госпиталя. Как сказано в приговоре, они распределили между собой роли и способы убийства с помощью игры "Камень, ножницы, бумага".
Суд приговорил бывших военнослужащих Давида Зиганшина и Александра Томского к 18 и 19 годам колонии строгого режима за убийство двух медсестер, передает РАПСИ. Суд обязал их выплатить по 500 тысяч рублей семьям жертв.
Двое солдат и их сообщник - курсант Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского Степан Даценко - признаны виновными в краже, симуляции, дезертирстве и попытке пересечения государственной границы.
Как сказано в приговоре, подсудимые находились на лечении в психиатрическом отделении 442-го военного госпиталя. В ночь с 11 на 12 апреля 2016 года они решили дезертировать из армии. Рядовые спланировали убийство двух медсестер, чтобы завладеть ключами от сейфа с вещами пациентов и от дверей отделения. Они распределили между собой роли и способы убийства с помощью игры "Камень, ножницы, бумага".
После расправы подсудимые направились в сторону Финляндии, где предприняли попытку пересечь государственную границу, однако были задержаны нарядом пограничной службы.
Как отмечает агентство, суд не внял доводам адвокатов, что в действиях убийц не было умысла.
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