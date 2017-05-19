Солдаты спланировали убийство с помощью игры "Камень, ножницы, бумага"

Теги: санкт-петербург Преступность убийство суд криминал армия военный

Рядовые Давид Зиганшин и Александр Томский приговорены к 18 и 19 годам колонии строгого режима соответственно за убийство двух медсестер 442-го окружного военного госпиталя. Как сказано в приговоре, они распределили между собой роли и способы убийства с помощью игры "Камень, ножницы, бумага".

Суд приговорил бывших военнослужащих Давида Зиганшина и Александра Томского к 18 и 19 годам колонии строгого режима за убийство двух медсестер, передает РАПСИ. Суд обязал их выплатить по 500 тысяч рублей семьям жертв.

Двое солдат и их сообщник - курсант Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского Степан Даценко - признаны виновными в краже, симуляции, дезертирстве и попытке пересечения государственной границы.

Как сказано в приговоре, подсудимые находились на лечении в психиатрическом отделении 442-го военного госпиталя. В ночь с 11 на 12 апреля 2016 года они решили дезертировать из армии. Рядовые спланировали убийство двух медсестер, чтобы завладеть ключами от сейфа с вещами пациентов и от дверей отделения. Они распределили между собой роли и способы убийства с помощью игры "Камень, ножницы, бумага".

После расправы подсудимые направились в сторону Финляндии, где предприняли попытку пересечь государственную границу, однако были задержаны нарядом пограничной службы.

Как отмечает агентство, суд не внял доводам адвокатов, что в действиях убийц не было умысла.

Читайте также:

В Киеве убили человека за курение в неположенном месте

Фигурантом дела об убийстве в Москве стал сотрудник МИД

Пенсионерка за семь лет убила двоих сожителей 9 мая