Теги: сирия сша лавров Сирийский конфликт

Глава МИД России Сергей Лавров назвал незаконным удар ВВС США по автоколонне в Сирии. Он подчеркнул, что произошедшее подтверждает стремление Вашингтона развернуть группировку "Джебхат ан-Нусра" на борьбу против законного правительства Сирии.

Авиаудар ВВС США по позициям проправительственных сил Сирии является незаконным, отметил глава МИД России Сергей Лавров.

"Чтобы ни было причиной, по которой командование США приняло такое решение, этот удар является нелегитимным, противозаконным. Это очередное грубое нарушение суверенитета САР", - приводит его слова ТАСС.

Министр напомнил, что США объяснили этот шаг тем, что правительственные силы якобы создавали угрозу оппозиции, которая сотрудничает с коалицией, возглавляемой американской стороной.

Кроме того, Лавров подчеркнул, что этот удар подтверждает стремление Вашингтона развернуть запрещенную в России террористическую группировку "Джебхат ан-Нусра" на борьбу против законного правительства Сирии. "Мы видим подтверждение стремления развернуть оппозиционеров и некоторых экстремистов, включая "Джебхат ан-Нусру", на борьбу против законного правительства Сирии", - сказал он.

Также Лавров отметил, что Вашингтон, призывая своих партнеров прекратить контакты с президентом Сирии Башаром Асадом, по сути дела, потакает террористам. Вместе с тем, глава МИД России сказал, что Москву тревожит размытие общего понимания о необходимости объединить усилия для борьбы с международным терроризмом.

"Нас очень тревожит то, что начинает размываться общее понимание о необходимости объединять усилия тех, кто реально противостоит на земле и в воздухе террористам из ИГ (деятельность террористической организации запрещена в России, - прим. ред.) и бывшей "Джебхат ан-Нусры", - сказал он.

В четверг стало известно, что возглавляемая США коалиция нанесла авиаудар по автоколонне проправительственного ополчения в Сирии, в результате чего она была полностью уничтожена. В коалиции это решение объяснили угрозой партнерским силам США со стороны ополчения. В официальном заявлении говорится, что "эти меры были приняты после того, как стало очевидно, что попытки России отговорить сирийские проправительственные силы от движения на юг в направлении на Ат-Танф были неудачными".

Вместе с тем, американское командование не исключило, что в результате удара коалиции по проправительственным силам в Сирии есть жертвы.

Читайте также:

В Совфеде заявили о наивысшей напряженности в Сирии из-за удара ВВС США

ВВС США уничтожили автоколонну с бойцами армии Сирии