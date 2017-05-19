В Кремле рассказали о повестке встречи Путина и Дутерте

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Президент России Владимир Путин 25 мая встретится с филиппинским лидером Родриго Дутерте. Как сообщили в пресс-службе Кремля, помимо двустороннего сотрудничества главы государств планируют обсудить ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По итогам встречи будет подписан ряд двусторонних документов.

Президент России Владимир Путин и глава Филиппин Родриго Дутерте обсудят 25 мая стабильность и безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Стороны планируют обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Главы государств также затронут вопросы международной повестки. Акцент будет сделан на безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"По итогам визита ожидается принятие совместного заявления, а также подписание ряда двусторонних документов", - сообщили в Кремле.

Как сообщалось ранее, визит Дутерте в Россию продлится с 22 по 26 мая. Как ожидается, он встретится с российским руководством, в том числе Владимиром Путиным.

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