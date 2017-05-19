Неизвестные пытались забросить мобильные телефоны в СИЗО №3 в Москве

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Неизвестные пытались перебросить через забор СИЗО №3 в столице пакет с мобильными телефонами, однако часовые пресекли эту попытку. Всего дежурные изъяли 14 мобильных телефонов с четырьмя зарядными устройствами и SIM-картой.

Неизвестные пытались забросить через забор столичного следственного изолятора №3 пакет с мобильными телефонами. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на начальника пресс-службы управления ФСИН Сергея Цыганкова.

"Группа неизвестных в ночное время пытались перебросить через ограждения сверток с запрещенными предметами. На периметре дежурят часовые, поэтому эта попытка была пресечена", - сказал Цыганков.

По его словам, дежурные изъяли 14 мобильных телефонов с четырьмя зарядными устройствами и SIM-картой. При этом сами неизвестные сумели скрыться.