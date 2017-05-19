Адвокат: Ассанж не просил политическое убежище во Франции

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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не собирается просить политическое убежище во Франции, уточнил его адвокат. Ранее в СМИ появилась информация, что Ассанж, с которого в пятницу прокуратура Швеции сняла обвинения об изнасиловании, попросит экстрадицию во Францию, чтобы скрыться от преследования США.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не намерен просить политическое убежище во Франции, об этом сообщил его адвокат Жуан Франко.

To all media, let me be clear:Julian Assange will not be asking for asylum in France. Mr Macron has been enjoined to intervene in his favor. — Juan Branco (@anatolium) 19 мая 2017 г.

"Для всех СМИ, позвольте мне уточнить: Джулиан Ассанж не будет просить убежища во Франции. Президент Макрон теперь может повлиять на ситуацию (чтобы пресечь задержание Ассанжа - прим.ред.)", - написал он в своем Twitter.

По словам адвоката, Ассанжа многое связывает с Францией. Здесь он основал WikiLeaks и тут проживает его семья.

Ранее в СМИ появилась информация, что Ассанж якобы собирается попросить у властей Франции политическое убежище, поскольку если он покинет посольство Эквадора в Лондоне, то его экстрадируют в США. Там ему грозит 35 лет тюрьмы или смертная казнь за разглашение информации Госдепартамента.

19 мая прокуратура Швеции сняла обвинения в изнасиловании двух женщин в 2010 году. В свою очередь полиция Великобритании заявила, что если он покинет свое политическое убежище (посольство Эквадора в Лондоне), то его арестуют.