Путин назначил Михаила Гальперина уполномоченным России при ЕСПЧ

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Михаил Гальперин назначен уполномоченным Российской Федерации при Европейском суде по правам человека. Соответствующий указ Владимира Путина размещен на официальном интернет-портале правовой информации. С 28 сентября 2015 года Гальперин занимал должность заместителя министра юстиции России.

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Гальперина уполномоченным Российской Федерации при Европейском суде по правам человека – заместителем министра юстиции. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

С 28 сентября 2015 года Гальперин занимал должность заместителя министра юстиции России. Ранее уполномоченным нашей страны при ЕСПЧ был Георгий Матюшкин. Он занимал эту должность с 5 августа 2008 года по 29 марта 2017 года.