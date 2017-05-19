Росгвардия начнет мониторить соцсети

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Росгвардия намерена заняться мониторингом соцсетей. Для этого ведомство планирует начать обучать IT-специалистов. По словам первого заместителя командующего войсками Росгвардии Сергея Меликова, работа таких специалистов помогла бы предотвратить многие преступления.

Росгвардия займется обучением IT-специалистов и специалистов по мониторингу социальных сетей. Такое заявление сделал первый заместитель командующего войсками Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов, передает "Интерфакс".

"Мы сегодня видим те направления, которые нам хотелось бы развивать. В первую очередь это IT-технологии", - сказал Меликов.

Он добавил, что специалисты могли бы "вести определенный мониторинг" соцсетей. По его словам, подобные учебные группы уже работают в Новосибирском военном институте.

Также Меликов отметил, что работа таких специалистов помогла бы предотвратить преступления, подобные нападению на 141-й полк Росгвардии, дислоцированный в станице Наурской. По его словам, управление боевыми группами осуществлялось дистанционно с использованием определенных информационных каналов, которые передавались по линии соцсетей.

"Если бы, допустим, мы могли своевременно эту ситуацию вскрыть, подобное нападение было бы пресечено не на том этапе, на котором оно было пресечено, а может быть ранее", - подчеркнул Меликов.

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