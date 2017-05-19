12 пунктов реновации: права москвичей защитит городской закон

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На этой неделе Мосгордума приняла, а мэр столицы Сергей Собянин подписал закон о дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав при реновации в Москве. Список из 12 пунктов предложил мэр Москвы, а разрабатывала их Общественная палата, опираясь на пожелания и переживания самих москвичей.

Самый, пожалуй, главный пункт закона, принятого в первом чтении Мосгордумой, гарантирует жителям пятиэтажек, что они останутся в своём районе - именно районе, а не округе. Именно этот вопрос волновал москвичей в наибольшей степени, передает "ТВ Центр". Дело не только в сложившемся образе жизни. Многие боялись, что их переселят едва ли не за МКАД.

Слухи не подтвердились: в законе чётко прописано – переезжать придётся, возможно, не дальше своей улицы. "Жители, которые проживают в конкретном районе, будут переселяться только в тот район, где они проживают, и касается это большинства округов за исключением Новомосковского, Троицкого и Зеленограда. Такая гарантия у граждан должна быть", - заявил Собянин.

Также в законе прописали архитектурные требования к новым домам. Контролировать строительство будет специальная комиссия. Москвичи переедут в многоэтажки, монолитные или возведённые из панелей современного поколения. Там будут удобные подъезды, с пандусами - для мам с маленькими детьми и инвалидов. На первых этажах заранее предусмотрят помещения под продуктовые магазины, химчисток и прочих бытовых объектов. А ещё в новых домах, конечно, будут лифты, причём, как пассажирские, так и грузовые. Для жителей сегодняшних пятиэтажек - это немаловажно.

"Это знаковый день. Знаковый день для миллионов бабушек и дедушек, которые поднимаясь на третий-четвертый-пятый этаж, с остановками, с сумками, без лифта, они смогут, наконец, получить достойное жилье", - отметил депутат Московской городской думы Евгений Герасимов.

"Я сама видела те дома, которые невозможно отремонтировать, хотя бы только потому, что у них нет подвала. И для того, чтобы поменять коммуникации, надо вскрывать первые этажи. Людям нужна уверенность. Уверенность в том, что их права будут соблюдены. Поэтому вот этот законопроект – он абсолютно актуален для конкретного времени", - заявила член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Ирина Белых.

К слову, так называемые "очередники" теперь смогут получить квартиру быстрее. Вне очереди. Говорится в законе не только о физических, но и о юридических лицах. Собственникам нежилых помещений полностью возместят их стоимость по рыночным расценкам.

"Урегулированы вопросы, связанные с ипотечными отношениями. Мы впервые в мировой практике включили обязанность уполномоченного органа исполнительной власти Москвы помогать переезду социально незащищенных категорий граждан", - рассказал депутат Мосгордумы Ярослав Кузьминов.

Новая квартира будет передана в собственность бесплатно и уже с ремонтом комфорт-класса. То есть, заезжать можно сразу. В принятом Мосгордумой законе говорится также о её размерах. А ещё о том, что у людей есть выбор: либо взамен старого жилья получить квартиру в новом доме, либо - деньги.

"Четвертая статья закона даёт совершенно чёткое понимание того, что такое "равнозначное" помещение – это помещение, где площадь не меньше старой квартиры. Количество комнат не меньше, чем в старой квартире. Общая площадь - больше. Теперь есть понятие "равноценности". То есть, если москвич не хочет получать квартиру, он может написать заявление и получить равноценную компенсацию", - сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

На этой неделе началось голосование по включению в программу реновации. Москвичи на сайте "Активный гражданин" или в центрах госуслуг "Мои документы" могут ответить на вопрос: хотят ли они, чтобы их дома снесли. В итоге, в проект включат только те пятиэтажки, где "за" проголосуют минимум две трети собственников и нанимателей квартир. И это правило тоже закреплено в законе.

"Это голосование не об отчуждении квартиры, не о сносе дома, это голосование о вхождении в список. Это не значит, что через месяц, через год к вам придут, постучат в дверь и скажут "здравствуйте, мы вас собираемся перевозить в новый дом". Программа будет реализовываться несколько лет. И каждый дом найдёт своё место и своё время", - указал Шапошников.

Также известно, что жителей пятиэтажек освободят от взносов на капремонт. Ранее собранные средства направят на строительство новых домов. И ещё один важный пункт: исключить дом из программы реновации можно будет даже после завершения голосования. До заключения договора собственники и наниматели по договору социального найма имеют право изменить решение.

Евгения Карих, Екатерина Симанович, Павел Ермоленко, "В центре событий", "ТВ Центр".