Выборы президента в Иране: реформатор Роухани или консерватор Раиси

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В Иране в эту пятницу проходят выборы президента и их итог в очередной раз предсказать очень сложно. Если коротко, основная и очень жесткая борьба идет между реформатором Хасаном Роухани и консерватором Ибрахимом Раиси.

Рассказывать о своих иностранных клиентах Махди может часами. Говорит, у него две тысячи визиток людей со всего мира, которые однажды побывали в Иране и не смогли уехать отсюда без ковра, передает "ТВ Центр".

Лавка Махди в самом центре Тегеранского базара – одного из крупнейших рынков мира. Пожалуй, именно здесь истинный центр Ближнего Востока, который занимает 20 квадратных километров. А работающие тут люди – не просто торговцы. Их называют базари - это особое сословие консерваторов, имеющее сильное влияние на политику Ирана. Например, именно отсюда шли деньги на исламскую революцию.

"В то время я уже работал на базаре и хорошо помню 1979 год. Тегеранский базар свергнул монархизм в Иране. И сейчас он оказывает сильное влияние на политику. При принятии любого решения проводятся консультации с местными купцами. Да и большинство политиков в Иране - это выходцы с нашего базара", - рассказал торговец коврами Махди Асгари.

Уже 38 лет Иран – Исламская республика, центр шиизма и одно из немногих мест на земле, где религия – основа государства. Во главе которого стоит высший руководитель – аятолла Али Хаменеи. По законам шариата в стране запрещен алкоголь. Мужчины и женщины раздельно ездят в общественном транспорте и обязаны скромно одеваться. Впрочем, в последние годы все больше заметны послабления и вот уже в магазинах – модные по местным меркам блузы и цветастые платки.

"Конечно, в настоящее время женщинам больше позволено. Например, светлая одежда. Но по улицам ходят специальные полицейские, которые строго следят за внешним видом людей. Лично я против этого, нужно чтобы государственное устройство в Иране стало как в Турции или Малайзии", - заявил кандидат в президенты Ирана Малек Задэ.

Профессор Малек Задэ – одна из тех, кто в Иране выступает против религиозного консерватизма. Она выдвинула свою кандидатуру в президенты, который здесь является главой исполнительной власти, но не прошла проверку на благонадежность. Всего же претендентов было более 1600, до выборов совет религиозных деятелей допустил шестерых, впрочем, реальная борьба разворачивается между двумя кандидатами. Это действующий президент Ирана Хасан Рухани и аятолла Ибрахим Раиси. Их сторонники все последние дни заполняют тегеранские улицы.

Если бы не полиция, которая вовремя разгоняет демонстрантов, они пойдут стенка на стенку. На одной стороне улицы – сторонники действующего президента, напротив – противники, голосующие за религиозного лидера Раиси. Разница взглядов видна не только по одежде, политические споры легко переходят в драку.

Эти выборы как никогда показали: страна не просто выбирает президента. Реформатора, который обещает построить мосты между Ираном и Западом. И консерватором, который опирается на фундаментальные исламские ценности.

Раиси открыто критикует ядерную сделку, обвиняя Вашингтон в невыполнении обязательств. Благодаря ей с Ирана сняли только часть международных санкций, а после прихода Дональда Трампа отношения двух стран снова резко ухудшились

Действующий президент Рухани обещает продолжить курс на избавление от санкций и привлекать международных инвесторов. Впрочем, в своих взглядах он, конечно, тоже достаточно консервативен, и за последние 4 года во внутренней политике Ирана мало что изменилось. Но многим молодым иранцам нравится его образ реформатора и либерала, и каждый из них выдвигает свои требования президенту.

Ненадежные в иранских условиях соцопросы говорят, что ни один из кандидатов не наберет половины голосов в первом туре, а значит, борьба может продолжиться во втором. Но за всю историю Исламской республики действующий президент всегда избирался на второй срок. Как будет на этот раз, станет известно через несколько дней, когда окончательные итоги выборов утвердит верховный лидер Ирана – аятолла Хаменеи. Глава государства традиционно не поддерживает публично никого из кандидатов, предоставляя людям самостоятельно принимать решение.

Пётр Вершинин, Валерий Конин, Виктор Мальцев, Эдуард Мамедов, В центре событий", "ТВ Центр", Тегеран.