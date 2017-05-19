"Европа кончает жизнь самоубийством": почему лидеры ЕС бездетны

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На этой неделе новый президент Франции Эммануэль Макрон съездил в Германию к фрау Меркель, чтобы обсудить, как им усилить Евросоюз, и сформировал кабинет министров, который возглавил писатель и консерватор, бывший мэр Гавра Эдуард Филипп. И Филипп, и сам Макрон - олицетворение мощнейшей европейской тенденции. Они - чайлдфри. Бездетные политики.

Для нового президента Франции дети стали лишь частью обязательной предвыборной программы. По принципу, главное - удачные снимки. Но вот камера поймала момент на детском утреннике. Эммануэль Макрон совсем не увлечен происходящим - смотрит куда-то в сторону. Зато с куда большим удовольствием он позирует с женой - правда, их отношения напоказ у многих вызывают усмешку, передает "ТВ Центр".

"Это молодой человек в возрасте 39 лет, с хорошим профессиональным опытом за плечами, что объясняет его победу в выборах над Марин Ле Пен. К тому же, у него "красивая мама", которая его поддерживала", - отметил экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

Красивый ли это роман ученика с учительницей - Брижит старше Макрона на целых 24 года - или же "лавандовый брак" для прикрытия, как подозревает пресса, факт остается фактом - общих детей у пары нет. Это раньше Париж бурно обсуждал романы своих президентов - возглавлявший Францию дольше других Франсуа Миттеран и вовсе жил на две семьи.

Теперь в стране, где узаконены однополые браки, мать троих детей от разных мужчин Марин Ле Пен, наоборот, уже не в фаворе. В предвыборном ролике не помог даже семейный альбом.

Конечно, проиграла она не только по этой причине - но выбор, сделанный Францией, подтверждает пугающую тенденцию. Европой правят бездетные. Флагман ЕС - Германия - уже 12 лет в руках Ангелы Меркель, создавшей себе имидж заботливой фрау, но без кюхе, кирхе и особенно киндер. И это - осознанный выбор.

"Есть, конечно же, определенная мода, безусловно. Это мода, которая диктуется теми возможностями, которые предоставляет одинокий образ жизни. Плюс, ведущие политики, плюс ведущие актеры, ведущие певцы, которые не имеют детей, гей-пары... Все это, естественно, влияет на общекультурное состояние Европы", - рассказала доцент факультета международных отношений СпбГУ Елена Стецко.

Бездетная коллега Меркель - британский премьер Тереза Мэй, кажется, задумалась о потомстве, но слишком поздно. Вторая в истории Соединенного Королевства женщина на этом посту, она хотела быть похожа на Маргарет Тэтчер. Но у "железной леди" - двое близнецов. А у Терезы Мэй - хоть и счастливая любовь, с мужем вместе еще с университета - но в свои 60 она теперь как будто оправдывается.

"Трудно сказать, какой бы матерью я была. Очень грустно, что я никогда, никогда ей не стану. Просто это оказалось невозможно для нас с мужем. Конечно, мы не единственная пара, кто столкнулся с этим. Вы просто живете и знаете, что у вас есть племянники и племянницы", - сказала Тереза Мэй.

Таких опытных, но бездетных политиков в ключевых странах Евросоюза хоть отбавляй. 62-летний премьер-министр Италии Паоло Джентилони, на этой неделе прилетевший с визитом в Россию и его 59-летний коллега из Швеции Стефан Лёвен. Оба женились далеко не молодыми. А 50-летний премьер Нидерландов Марк Рютте, несмотря на отличную форму, по-прежнему холост. Ездит на работу на велосипеде, выплачивает ипотеку и уверяет, что у него совсем нет времени на что-то еще, кроме политики. Вот только политика таких лидеров, предупреждают эксперты, может быть опасна для будущего их страны.

"Это представители совершенно другого образа мышления, нетрадиционного мышления - скажем так, это полпути к представителям и нетрадиционной ориентации тоже. Это люди, которые, в общем-то, не связывают судьбу своей страны с судьбой своих детей, судьбой своего рода, судьбой тех будущих поколений, которым они дают жизнь и физически, и нравственно. То есть, фактически, они могут рассуждать в логике "После нас - хоть потоп!" Потому что их дети не будут жить в том мире, который они оставят в конце срока своего правления", - уверен публицист, блогер Егор Холмогоров.

Судя по всему, совсем не думает о детях и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель. В Европе он стал первым лидером, открыто вступившим в однополый брак. Его супруг на публике смущен, политик же сияет от счастья.

На посту премьера Беттель сменил Жан-Клода Юнкера, тоже бездетного. Зато 64-летний глава Еврокомиссии отличается пристрастием к алкоголю. На встрече в Латвии у всех на виду он вместо приветствия хлопал собеседников по лицу - досталось экс-президенту Франции Олланду - и, довольный, мерялся галстуками. Все жмурились, но терпели.

Но если бы глава Еврокомиссии оценивал ситуацию в ЕС трезво, то наверняка бы заметил, как стремительно она меняется. Впору говорить не просто о закате Старого Света, а о его гибели. На Западе вышла в тираж книга Дугласа Мюррея "Странная смерть Европы" - там подробно о том, что ее убивает. Открытые настежь границы и провальная, как уже признали даже в самом ЕС, политика "мульти-культи".

"Европа кончает жизнь самоубийством. Или, по крайней мере, её лидеры решили покончить жизнь самоубийством. Независимо от того, согласны ли европейцы с этим. На континенте - массовая иммиграция и тотальная потеря веры в свои традиции и убеждения. В результате к концу жизненного цикла большинства людей, живущих сейчас, народы Европы потеряют единственное место в мире, которое мы должны назвать домом", - убежден Дуглас Мюррей.

Там, где еще недавно слышался смех европейских детей, все чаще звучит гортанная речь мигрантов с Ближнего Востока. Но бездетные лидеры продолжают проповедовать принцип "чайлдфри" и ценности, далекие от семейных. А говоря, что не в силах справиться с наплывом беженцев, власти, кажется, хорошо контролируют то, как происходит замена своих на чужих.

"Этот процесс замены населения - он идет в интересах очень узкой элиты, самой верхушки, самой олигархии этих европейских обществ. То есть, их страна, фактически, гибнет. Гибнет их культура, гибнет их образ жизни, но контролирующими как бы все политические и экономические процессы олигархами эти общества предназначены к замене. Им французы или немцы совершенно не нужны", - отметил Егор Холмогоров.

Неслучайно и Макрона еще во время предвыборной гонки во Франции его оппоненты называли ставленником олигархических кланов. Бездетный почти 40-летний политик идеально подходит на роль ребенка, который послушно будет делать все, что скажут взрослые. А если не послушается, тетушка Ангела сможет поставить его если не в угол, то уж точно на место.

Борис Иванин, Анна Морозова, "В центре событий", "ТВ Центр".