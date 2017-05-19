Коалиция во главе с США обращалась к России перед авиаударом по Сирии

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Возглавляемая США коалиция обращалась к России перед тем, как нанести авиаудар по проправительственным силам в Сирии. Ее представитель отметил, что эта атака не привела к жертвам среди гражданского населения.

Коалиция, возглавляемая США, обратилась к России по установленному каналу избежания инцидентов, когда заметила продвижение проправительственных сил по направлению к Ат-Танфу. Об этом рассказал представитель коалиции, передает "Интерфакс".

Собеседник агентства подчеркнул, что российские военнослужащие попытались отговорить проправительственные силы от продвижения к Ат-Танфу. Также он подтвердил, что силы коалиции осуществили предупредительные вылеты и выстрелы перед тем, как нанести удар.

Кроме того, там отметили, что удар коалиции по сирийским проправительственным силам не привел к жертвам среди гражданского населения.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не знает, предупреждали ли представители коалиции российскую сторону о намерении нанести удар по автоколонне в Сирии.

Сам удар министр назвал незаконным. Он подчеркнул, что этот шаг подтверждает стремление Вашингтона развернуть запрещенную в России террористическую группировку "Джебхат ан-Нусра" на борьбу против законного правительства Сирии.

18 мая стало известно, что возглавляемая США коалиция нанесла авиаудар по автоколонне проправительственного ополчения в Сирии. В коалиции это решение объяснили угрозой партнерским силам США со стороны ополчения. В официальном заявлении говорилось, что "эти меры были приняты после того, как стало очевидно, что попытки России отговорить сирийские проправительственные силы от движения на юг в направлении на Ат-Танф были неудачными".

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